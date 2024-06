Concha Bueno, hija de una de las primeras mujeres en votar en España, recuerda cómo la mujer vivía a las órdenes del hombre.

"En mi casa, las decisiones las tomaba mi padre, eso era impepinable. Él decía que, mientras estuviéramos en su casa, se hacía lo que decía", relata.

Siendo muy joven, Concha comenzó una vida marcada por el machismo de su padre, lejos de sus primeros sueños: "Quería ser azafata, o peluquera, y mi padre dijo que no, que frutera y a los 13 años me puso a trabajar. Estuve trabajando con él hasta que me casé".

Llevaba unos años invisibilizada por la voluntad paterna, cuando cumplió su ansia: casarse y tener hijos: "Yo vivía un poco bajo el yugo de mi padre y el casarme lo vi como el cielo abierto. Dejé a mi padre y tenía a mi marido. No era mi padre, pero era otro yugo de otro hombre".

Cambió un yugo por otro y los primeros años de matrimonio tuvo que tirar del repertorio más clásico: "Tenía dos trabajos, trabajaba y quien tenía que hacer la comida y la cena era yo".

"Si estaba tomando café con las amigas, o me había ido a la peluquería, estaba mirando el reloj. Si veía que iba a venir él, iba corriendo. Pero luego ya no", sostiene.

No obstante, Concha empezó su propia revolución casera y un buen día se sentó contra el machismo: "Llegábamos de trabajar y los hijos de estudiar. Se sentaron en el salón y yo, en vez de hacer la cena, me senté en el salón. Me miraron y les dije que si ellos estaban cansados, yo también. Se levantaron como fieras los cuatro a la cocina, pero al día siguiente se les había olvidado".

Algo estaba cambiando, Concha acabó educando a sus hijos en la idea de que las mujeres son iguales que los hombres: "He educado a mis hijos en la igualdad de que si hoy uno pone la mesa, mañana la pone otro"

"Me considero feminista, defiendo que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre en todo", subraya.

"Ha habido una escritura de la historia que ha considerado muy poco relevante hechos que tenían que ver con los derechos de las mujeres y que no ha considerado importante la contribución a la historia de muchísimas mujeres", asegura Ana Requena, redactora jefa de Género de eldiario.es.