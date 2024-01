El presidente de Argentina, Javier Milei, vende sus ideas embadurnadas en cierta épica, como la que le hizo despegar como candidato con una película para promocionar su libro, 'Pandenomics: La economía que viene en tiempos de megarrecesión, inflación y crisis global'.

Se trata de un alegato de Milei contra las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para frenar la pandemia que escribió plagiando un artículo de un profesor de Física de la Universidad de Murcia.

laSexta Columna ha hablado con él, con Antonio Guirao, que en su día escribió un artículo científico sobre el avance exponencial del COVID-19. "Me enteré casualmente el año pasado, porque me contactó un periodista argentino. Me dijo que estaba elaborando unos reportajes sobre otros casos de plagio de este señor, Javier Milei... Yo no lo sabía, entonces lo primero que hice fue comprobar".

Se compró el libro de 'Pandemonics' en una versión digital y descubrió que efectivamente "en él había páginas de ese artículo mío". Habla de "párrafos enteros": "Llaman mucho la atención los ejemplos, que yo había puesto tal cual. No era algo académico sacado de cualquier libro, sino que era de cosecha propia y eso saltaba a la vista de primeras", cuenta en el programa.

Este plagio de Milei, además, se produjo tergiversando la tesis original de Antonio Guirao, porque el presidente argentino utilizó su texto para desarrollar sus ideas negacionistas.

"Está enfocado a mostrar los efectos de la pandemia, sobre todo de las medidas, del confinamiento. Ese es el mensaje principal del libro. Negacionista contra las medidas adoptadas. Al final relativiza el autor, Milei, los efectos de la pandemia que, por otro lado, han sido devastadores. No es algo trivial, eso está ahí, son muertos, son personas que fallecen", se queja Guirao.