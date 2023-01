Amadeu Cuito es amigo del periodista catalán Eugeni Xammar, quien trabajó como corresponsal en Alemania y llegó a entrevistar a Hitler en 1923.

Cuito ha intervenido en el programa laSexta Columna, donde ha explicado que su amigo "conocía muy bien a Hitler ya que seguía todos los periódicos alemanes paso a paso". El futuro dictador le concedió una entrevista en 1923. Sin embargo, fue él quien formuló la primera pregunta: quiso saber si la generosa nariz de su entrevistador tenía algo que ver con una posible ascendencia judía.

Amadeu lee en el programa parte del documento periodístico, que fue publicado en el periódico La Voz de Cataluña. El periodista lo definió como "un necio sin medida ni freno". "Un necio cargado de empuje, de vitalidad, de energía, y destinado a hacer una carrera brillantísima".

En esa misma entrevista, diez años antes de su llegada al poder, Hitler ya aseguraba que "la cuestión judía" era "un cáncer que roe el organismo nacional germánico". "Si queremos que Alemania viva, debemos eliminar a los judíos", decía. Cuando el periodista catalán le preguntó si quería matarlos a todos en una noche, él respondió: "Sería la gran solución, evidentemente. La salvación de Alemania estaría garantizada. Pero no es posible. Lo he estudiado por todos lados y no es posible".