Detrás de uno de los grandes éxitos de Chimo Bayo en los 90 se encuentra Germán Bou, que con un pequeño teclado y un viejo ordenador Atari creó 'Así, me gusta a mí'. Recuerda que en aquel entonces cambiar la guitarra por una computadora no estaba bien visto: "Eras un prostituido y más si hacías música electrónica".

En el vídeo sobre estas líneas, explica cómo surgió prácticamente de la nada la inspiración para esta canción y cómo su sociedad creativa con Chimo Bayo terminó en un juicio por los derechos de sus canciones: "Cada vez que recuerdo ciertas cosas me entristezco, me estreso, no me merezco ciertas cosas", afirma a laSexta Columna.