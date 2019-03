Los despidos de Nissan indignan por igual a los sindicatos y al alcalde popular de Ávila

VEN INCOHERENTE QUE DESPIDAN, BAJEN SUELDOS Y BUSQUEN VIABILIDAD

Raúl se levanta cada día a las seis de la mañana para ir a trabajar. Pero cuando llega a las puertas de la fábrica de Nissan en Ávila, se encuentra siempre con el mismo problema: no le dejan entrar. En realidad, ni él ni otros 12 compañeros pueden entrar porque fueron despedidos en 2010. Un despido que les llegó con una promesa. Todos recuperarían sus puestos de trabajo en abril de 2014. Pero esos no parecen ser los planes de la compañía. Nissan no solo descarta que los despedidos en 2010 se vayan a reincorporar a la fábrica. Va un paso más allá. Dice que para que la planta sea viable, tiene que haber 50 despidos más y bajadas de sueldo.