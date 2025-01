La catedrática Olga Cantó, sobre la privatización de las universidades: "No nos puede llevar por buen camino"

Desde 1998, en España el número de universidades públicas no ha variado. Hay 50. Mientras tanto, prácticamente en el mismo periodo las privadas casi se han triplicado, pasando de 15 a 41.

"Esa privatización no nos puede llevar por buen camino en cuanto a quién se queda fuera", opina Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, que señala que "de hecho, ya parte de la universidad pública está privatizada y hay personas que no pueden acceder a los másters porque no pueden pagar 3.500 euros".

José Manuel Pingarrón, por su parte, es catedrático de química en la universidad Complutense. Además, ha sido durante seis años secretario general de universidades en el ministerio. En el vídeo sobre estas líneas, reflexiona sobre la infrafinanciación de las universidades públicas, que "aparte del deterioro de imagen y la reputación, va a hacer que la docencia y la investigación sean más difíciles".

Con una educación superior en mínimos, Pingarrón considera que a los que más va a afectar es "como casi siempre, a la gente más desfavorecida": "Quien puede pagarse que su hijo estudie en Londres, Berlín o Nueva York no va a tener este problema", sentencia.