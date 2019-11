El Pedroso, un pueblo más de casas blancas enclavado en la Sierra Norte sevillana. "La comarca que más ayudas recibió" de los ERE de Andalucía, según explica la periodista de 'El Mundo' Teresa López Pavón.

Una de esas viviendas está hoy cerrada y en venta: la de Francisco Javier Guerrero, ex director de Trabajo de la Junta, condenado a ocho años de cárcel por su implicación en el reparto de ayudas ilegales. "Las ayudas se daban, de manos de Guerrero, a amigos, a vecinos, a familiares...", indica Isabel Morillo, periodista de 'El Confidencial', que recuerda: "Fue también alcalde de El Pedroso y durante años en El Pedroso él era como un dios".

laSexta Columna ha preguntado a sus vecinos qué piensan de él ahora que ha sido condenado. "Buena gente". "De bueno, tonto". "Ayudó a mucha gente". Son solo algunas de las consideraciones que le dedican los habitantes del pueblo. "Javier Guerrero, cabeza de turco", sentencia uno de ellos, que insiste: "No me sacas de ahí, cabeza de turco, nada más".

Aquí, Guerrero mantiene la fama, aunque no todo son buenas palabras. "Por mis manos han pasado mil millones de euros, me dijo una noche", asegura un vecino, mientras que otro lo describe como "un poco arrogante".

"El sistema de los ere permite repartir las ayudas directas a empresas en crisis", abunda Isabel Morillo. "Se reparten 67 millones de euros en Andalucía y 55 millones de esos 67 van a una zona de Andalucía que es la Sierra Norte, un compendio de no más de diez pueblos absolutamente deshabitado y que acapara de 67, 55 millones en ayudas", agrega.

Pese a todo, algunos no están de acuerdo con la condena. "Que devuelvan el dinero, nada más", opina una vecina, que añade: "Que se vayan a la cárcel no me gusta".