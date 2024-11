Así se fraguó el famoso viaje de Aldama a México en 2019 en el que puentearon incluso al embajador de España

"Clave" para su entrada al Ministerio Así define la periodista Beatriz Parera el trayecto a México, en un viaje que Aldama no duda en calificar de "gran éxito".

"Koldo me pidió si podía echar una mano..."

Corría el año 2019. Cinco años hace. Un lustro desde que Víctor de Aldama realizara ese famoso viaje a México. Uno que, como dice, él mismo organizó y que además le sirvió para realizar otros negocios y que, como confirma la periodista Beatriz Parera, "fue clave" para entrar en el Ministerio.

Todo se gestó cuando Koldo recurrió a él: "Me pide que si le puedo echar una mano. Le dije que hablaran con el embajador, pero me respondió que no era nuestro y que nos iba a poner todas las trabas posibles".

"El viaje básicamente lo organizo yo. Pido la seguridad al Gobierno mexicano y hablo con los contactos que tengo en México", cuenta Aldama.

No tiene dudas el presunto conseguidor del 'caso Koldo' a la hora de definir ese viaje: "Fue un éxito. Se vino con el acuerdo firmado y con más proyectos encima de la mesa, como la posible gestión de varios aeropuertos por parte de AENA".