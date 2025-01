Así asesinó ETA a Gregorio Ordóñez: "Vi una pistola en su cabeza; me dio tiempo a pensar 'menuda broma macabra' y se disparó"

A pesar de fallar en su primer intento de asesinato a Gregorio Ordóñez durante la Tamborrada de San Sebastián, ETA no abandonaría su objetivo y un miembro de la banda seguiría vigilando al concejal popular. El 23 de enero de 1995 vio su momento.

Sin escoltas, en pleno casco viejo de Donostia, Gregorio Ordóñez y algunos compañeros, entre ellos María San Gil, entran en el bar 'La Cepa'. Sólo unos segundos después lo hace el terrorista que le estaba siguiendo y, tras ver dónde se había situado, avisa al comando escondido en un piso franco a poco más de un kilómetro.

En la calle llueve y uno de ellos se pone un chubasquero rojo con el que recorre las calle hasta 'La Cepa' y va directo a la mesa donde está Gregorio. "Mi hermano se solía poner enfrente, como precaución, y ya estarían terminando, y se quedó de repente de espaldas", comenta su hermana, Consuelo Ordóñez, en el vídeo sobre estas líneas.

Durante el juicio de 2006, María San Gil declaró que "de repente vi que había una pistola sobre su cabeza. Fue un segundo, de repente yo vi la pistola y recuerdo que me dio tiempo a pensar que 'menuda broma macabra'. Inmediatamente esa pistola se disparó".

El periodista Íñigo Urrutia explica que San Gil "salió persiguiendo al que le disparó en la cabeza a Gregorio", si bien como contaba la propia política "me di cuenta de que no era muy prudente seguir detrás y volví a entrar en el bar". La entonces secretaria de Ordóñez, cegada por el shock, no pudo ni ver al verdugo.