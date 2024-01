En Argentina encontramos separados por un muro de hormigón o por una alambrada de espino dos mundos muy distintos: las "villas miseria", auténticos poblados chabolistas, y los llamados countries, exclusivos chalets de lujo.

El equipo de laSexta Columna ha visitado uno de estos barrios privados aislados y amurallados y ha charlado con una de sus vecinas, Guadalupe López, que explica los motivos que le llevaron a vivir allí.

Asegura que la idea de que tal vez viven dentro de una burbuja es uno de las contras que veía su familia a la hora de tomar la decisión de irse a vivir allí. "Argentina se convirtió en un país muy inseguro, que va más allá de un robo de un auto, que entren en una casa o un celular... Ahora te matan. Lamentablemente, no se quedan conformes y te roban el celular y tal vez le das todo lo que tengas y te matan. La verdad es que Argentina está peligrosa", asegura, explicando así sus motivos.

Así, dice que lo positivo de vivir en un barrio cerrado es la "permanente seguridad". "En el caso de nuestros hijos, el poder andar en bici, que vengan amigos y ellos puedan interactuar. Pueden hacer actividades bajo la seguridad, ir al pádel, o al fútbol aunque sea de noche", relata.

Guadalupe define a su familia como clase media trabajadora en un país donde aunque no vivas en un barrio privado muchos tienden a encerrarse lejos de una pobreza que ya alcanza al 40% de la población.

Esta vecina no se identifica con esa imagen de ricachones sin escrúpulos. "No sé si a mí me gusta el tema... Si a mí me llegan a decir ricachón, la verdad no me haría cargo, porque no lo soy. Somos trabajadores", sostiene en laSexta Columna.

Añade además que "gran parte del sueldo se destina tanto a la educación como a la salud privada". Esta autosuficiencia aparente dentro de los countries es el caladero perfecto para el mensaje de Milei, que defiende los barrios cerrados como modelo de Gobierno.