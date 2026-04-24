Miguel, el dueño del 'ZM Isla del Ciervo' que bebe cerveza en pleno servicio: "Tener ganas de dar una patada en la boca no mola"

"Voy a tomarme una cerveza que se me estan pegando los labios", destaca Miguel, dueño del restaurante 'ZM Isla del Ciervo', mientras afirma que no sabe por qué su local "a día de hoy funciona al 5% de lo que funcionaba antes".

Un trabajador ha pedido ayuda en secreto a Alberto Chicote para sacar adelante 'ZM Isla del Ciervo', un restaurante a pie de playa en La Manga del Mar Menor, uno de los sitios más conocidos de la Región de Murcia. El topo ha dicho a Chicote que es un negocio que va a la deriva y que el dueño está muy disperso y no le aguanta nadie. El restaurante lleva abierto 26 años y en su momento tuvo mucho éxito, pero, sin embargo, la cosa ha cambiado mucho.

"Hace unos años funcionaba 24 horas, había una oferta juvenil, familiar... y a día de hoy funciona al 5% de lo que funcionaba antes", explica Miguel, el dueño del local, a cámara pensando que está concursando en otro programa. "No hay gente, se pierde dinero con la cantidad de puestos que hay que pagar...", critica el hostelero que, sin embargo, confiesa que se va a tomar una cerveza porque se le están "pegando los labios".

Una actitud que no gusta nada a Chicote, que le está vigilando a través de unos monitores que tiene instalados en su furgoneta. Además, Miguel decide no beber solo y lleva otra cerveza a su hermano, un extrabajador del local que le echa una mano de vez en cuando y que se ocupa del arroz, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia. "Estoy retirado y, a veces, vengo a echarle una mano", explica Josito a cámara.

Por otro lado, Miguel ha tenido un conflicto con el cocinero del restaurante, quien "ha salido corriendo", según explica Chicote en el vídeo. Por su parte, el dueño del local explica que "tener ganas de darle una patada en la boca no mola" y que ahora tiene de cocinero a Antonio Espósito, un amigo suyo con el que nunca ha trabajado. "Este es de los buenos, no de los bocazas...", asegura Miguel.

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