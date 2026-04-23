Alberto Chicote entra de incógnito en plena noche en este restaurante de Murcia: "Esto es el sueño del doctor Fleming, qué puta vergüenza"

Alberto Chicote se adentra en Servicio Secreto en ZM Isla del Ciervo, un conocido restaurante de Murcia: "Los platos parecen limpios, pero cuando ponemos luz ultravioleta descubrimos otra cosa. Si no lo limpias esto es porque eres un cerdo".

Un trabajador ha pedido ayuda en secreto a Alberto Chicote porque cuando saben que va el presentador los restaurantes lo tapan todo. Asi que esta vez Chicote entrará de incógnito para destapar qué les está hundiendo. El presentador de 'Servicio Secreto' se traslada hasta La Manga del Mar Menor, uno de los sitios más conocidos de la Región de Murcia, a un restaurante que está a pie de playa y que se llama 'ZM Isla del Ciervo'. Su topo ha dicho a Chicote que es un negocio que va a la deriva y que el dueño está muy disperso y no le aguanta nadie. El restaurante lleva abierto 26 años y en su momento tuvo mucho éxito, pero ¿qué puede estar fallando?

Alberto Chicote lo descubre nada más entrar de incógnito en plena noche. Y es que la suciedad del local se encuentra a cada palmo. "Voy a dejar la mochila, que es donde traigo una serie de instrumentos que me van a servir para detectar dónde hay suciedad o hay organismos vivos que no deberían estar", explica Alberto Chicote a cámara, donde enseña "una trinchadora". "Esto está fermentando todo el rato", denuncia el presentador, que explica que entre algunas de las cosas que trae tiene "un detector de suciedad en superficies".

Al entrar en una zona más de cocina o preparación de alimentos, la cosa no mejor y Chicote usa "un spray que contiene un producto que reacciona frente a los restos biológicos, haciendo como una espuma": "La reacción es inmediata, puedes ver la espuma, el volumen, ha sido echarlo y boom...".

"Vamos a coger la lámpara ultravioleta, a ver qué me encuentro", explica Alberto Chicote, que destaca que con esta lámpara podrá decir "qué superficies están limpias o sucias". Incluso, hay platos recién lavados que "parecen limpios, pero que cuando ponemos con la luz" se descubre otra cosa: "Esto no tiene nada que ver con la limpieza". Además, "en la cubeta del fregadero hay unos cubiertos llenos de moho y de mierda": "Esto se limpia muy fácilmente y si no lo limpias, no es ni mas ni menos que porque eres un cerdo". Finalmente, al entrar en la cámara de bebidas, Chicote descubre "el sueño del Doctor Fleming": "Madre mía, qué puta vergüenza y qué asco".

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