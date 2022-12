Yanis Varoufakis cree que el problema bancario "es un fallo de diseño de la eurozona" y añade: "Los pioneros de la Unión Europea se imaginaban que en pocos años Europa completaría la unión añadiendo una unión política por encima de la unión monetaria, como si fuese una federación. Eso no está pasando. Europa no es muy buena a la hora de entonar el mea culpa, y decir: 'La manera en que diseñamos la UE no fue la correcta'".

"Somos capaces y es realista imaginar el poder completar la Unión Europea"

Jordi Évole le pregunta al ministro de finanzas si en Grecia se practicaba la autocrítica, a lo que Varoufakis responde: "Sí, somos los campeones de la autocrítica. Vete fuera y habla con la gente. Todo el mundo en Grecia dice: 'Los griegos somos lo peor. No aguanto este país'".

En cuanto al euro, el político afirma que "siempre estará en peligro hasta que completemos la unión que hemos dejado incompleta". En ese sentido, Varoufakis explica: "Aunque hemos proclamado la creación de una unión bancaria, en realidad no al tenemos. Si uno o dos bancos españoles vuelven a tener problemas seréis los contribuyentes quienes tendréis que arreglarlos. Ese abrazo tóxico entre un Estado endeudado y unos bancos problemáticos se está convirtiendo en una horca que ahogará a los españoles. Hasta que no logremos eseparar los los problemas de los países de los problemas de los bancos a nivel nacional y europeicemos la banca y establezcamos un mínimo de deuda pública para toda la eurozona; hasta que no hagamos eso el euro estara en peligro".

El ministro de finanzas griego niega que se trate de una utopía: "En 1985 la idea de que en España tuviéseis la misma moneda que tenemos en Grecia hubiese sido como pedir la Luna. Ahora tenemos que completar esa unión o la Unión Europea tendrá siempre problemas sociales. [...] Si analizas cómo ha surgido Europa y cómo ha progresado en las últimas seis décadas, somos capaces y es realista imaginar el poder completar la Unión Europea. Y todo lo que quede por debajo de eso es antieuropeo".