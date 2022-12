Tita Cervera estuvo en Estados Unidos durante la época del Hollywood dorado, de hecho se casó con Lex Barker, el que fuera el segundo Tarzán. De aquella época, la baronesa recuerda que "era una vida maravillosa" porque "lo único que hacía por las mañanas" era levantarse, jugar al tenis e ir a almuerzos. Según cuenta, "todos los actores famosos del momento eran amigos".

Las fiestas eran frecuentes y Tita Cervera asistía a muchas: "Íbamos mi marido y yo".

La baronesa cuenta que entonces la droga del momento "era la marihuana", aunque deja claro que nunca jamás la probó. "Venía de una educación española y te daba miedo, además, las personas que quedábamos no éramos de marihuana". Sin embargo, sí ha admitido que ha visto cocaína en fiestas: "En alguna fiesta de Londres he visto rayas de cocaína en las mesas".

No obstante, después llegó el final de todo: "Cuando me quedé viuda de Lex, se acabó. Nunca más he vivido de poder levantarme sin pensar que había 20 cosas que hacer. Nunca más".

Tita Cervera conoció a Frank Sinatra a través de Marilyn Monroe y con ambos vivió una anécdota que ha contado en Salvados y que recoge el vídeo.