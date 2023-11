El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) permite a cientos de miles de ciudadanos de la tercera edad viajar a un módico precio por distintos puntos del territorio nacional. Su historia se remonta a 1985, cuando este programa entró en vigor con el objetivo de permitir viajar a unos 160.000 pensionistas. Ahora, son más de 800.000 las personas jubiladas que disfrutan de estos viajes.

Salvados se adentra en uno de estos viajes en el destino estrella para miles de personas: Benidorm. Gonzo conoce las historias de personas como Diego, María Ángeles, Isabel, José, Paco o Noëlle, cada uno con una vida llena de retos, un presente y un futuro muy diferentes.

Uno de los primeros consejos que recibe el presentador de Salvados viene por parte de Diego y María Ángeles, un matrimonio de 50 años que ahora disfrutan de un nuevo presente tras una vida entregada al trabajo. "En esta vida no se puede hablar ni de religión, ni de fútbol ni de política. Si hablas de sexo te reirás un montón", bromea Diego.

La filosofía de este matrimonio no deja lugar a dudas: quieren dar su herencia a sus hijos "en vida". La forma de entregársela es a través de esos viajes, que no dudan en costear para todos aquellos que les acompañan.

Pero en estos viajes también hay miedos e inseguridades. Un ejemplo que podemos conocer es el de José, que dejó de trabajar a los 60 años y que ahora disfruta de los viajes del Imserso. Se considera una persona "independiente" y no quiere que sus hijos estén "pendientes" de él.

"Lo he pasado con mi madre, con mi padre y ahora no quiero que mis hijos tengan la obligación de estar pendientes de mí. No querría estar en casa de uno de los hijos o que vinieran a cuidarme. El día que ocurra, la idea es no depender de ellos e ir a una residencia bien atendido", comparte con Gonzo.

Muchas de estas personas tienen nietos a los que se dedican en cuerpo y alma, como es el caso de Paco y Noëlle, que llegan incluso a acortar sus vacaciones si consideran que han hecho todo lo que tenían pendiente para cuidar de ellos si lo necesitan. "No sé si necesitan más los nietos a la abuela que la abuela a los nietos", bromea Paco.

También hay nuevos comienzos en estos viajes, una nueva vida que, en el caso de Carmen y Lorenza, empezó a los 60 años. "Ahora tengo 17 años", bromea Lorenza, que explica cómo su flechazo con Carmen, a quien pidió matrimonio al día siguiente de conocerse en persona tras un tiempo de hablar sin parar a través de Facebook.

Joaquín Almunia y Margarita Nájera, en Salvados

Durante el programa, Gonzo tiene la oportunidad de hablar con dos de los grandes precursores del programa del Imserso: Joaquín Almunia y Margarita Nájera. Ambos ensalzan la figura de Paco Obrador, primer alcalde socialista de Calviá (Mallorca), quien aportó la idea de estos viajes para combatir el desempleo y la poca actividad que había en la isla en invierno.

"Estábamos en una situación muy complicada porque los inviernos eran muy difíciles y tristes. Empezamos a pensar y ofrecimos el programa al Gobierno", comenta Nájera. Por su parte, Almunia habla de un proceso de negociación con Hacienda en el que se podían perder "varios kilos".

"Como ministro iba por la calle en Palma y veo un grupo de personas mayores que me aplauden en mitad de la calle. Dije, coño. Como ministro no me había pasado esto", confiesa en Salvados. Ambos apuestan ahora por ensanchar el camino del Imserso y llevarlo hacia Europa.