La reflexión de una pareja de afectados por la DANA: "Dependiendo de para quién trabajes tienes más posibilidades de salir ileso"

No les dejaron irse a casa

Gonzo entrevista a una pareja afectada por la DANA del pasado 29 de octubre. Estos le cuentan cómo perdieron su casa que acababan de comprar 15 días antes de la tragedia y también reflexionan sobre cómo puede cambiar el destino de una persona en función de la empresa en la que trabaje. En el caso de Nacho, este enfermero de la salud mental, se salvó por los pelos, porque él y su compañero decidieron no ir al último destino porque la madre de la paciente a la que iban a ver se encontraba mal. "Fue entonces cuando decidimos no ir", relata. Y menos mal, porque el destino era Alcácer.

Para llegar hasta ese municipio tendrían que haber atravesado "Catarroja y todos los municipios que se vieron afectados". Pero nadie les avisó de lo que estaba pasando y la alerta llegó después de que ellos tomaran la decisión. "Fueron momentos de incertidumbre porque la conexión no iba bien, la última noticia fue de mi hermano diciendo en el grupo de WhatsApp familiar lo que estaba pasando". "Esa sensación de que yo estuviera trabajando y nadie me avisara..." y que, a pesar de eso lograra salvarse, le hace sentir "un privilegiado".

"Eso me ha impactado mucho", dice su pareja, quien también se siente un privilegiado porque en su trabajo decidieron mandar a los empleados a sus casas horas antes de que sucediera la tragedia. Esto le lleva a reflexionar sobre lo ocurrido: "Según para quién trabajes tienes más o menos posibilidades de salir ileso". "Pienso en toda la gente que no ha tenido esa oportunidad. Me parece profundamente injusto el tener más o menso derechos en función de dónde trabajes", concluye su reflexión, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.