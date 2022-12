Rainer Voss le cuenta a Jordi Évole que está "muy decepcionado con los políticos en general", sin hacer distinción alguna entre países de la Unión Europea. Está convencido de que lo único que ha hecho el Banco Central Europeo en los últimos dos años ha sido "ganar tiempo para los políticos" y aun así éstos "no lo han utilizado".

"Los mercados os dirán: 'Si votáis a Podemos os saldrá caro, muy caro''"

El exbanquero de inversión se muestra preocupado por la postura de los políticos en Alemania, su país de origen. Explica que allí el Gobierno, "en especial la canciller Merkel", habla de una "democracia acorde con el mercado", cuando en su opinión el enfoque correcto debería ser el de "un mercado acorde a la democracia".

Voss expone el ejemplo de Grecia para demostrar la influencia de los mercados en la vida política: "Fíjate en lo que ha pasado en Grecia. Estoy seguro de que este problema también lo viviréis en España este año. Perderéis vuestra soberanía como ciudadanos, porque los mercados os dirán: 'Si votáis a Podemos os saldrá caro, muy caro'. Y eso me preocupa mucho. Y sólo puedo aplaudir que los griegos no se hayan creído ese cuento y que hayan seguido sus corazones, y ojalá los españoles hagan lo mismo. [...] Votes lo que votes, no lo hagas porque eso guste o deje de gustar a los mercados".

Por otra parte, el exbanquero niega que exista "una persona que se dedica a llamar a vuestro primer ministro, nuestra canciller, a Barack Obama [...] y diga 'mañana haz esto y esto'". Argumenta que el problema de Europa es que "nadie habla de ideas políticas" y que la Unión Europea "es sólo un tema de dinero, de quién paga qué y cuánto paga". En ese sentido, afirma que "el político hoy es más como un gerente" y que "la imagen ideal del político es la del que gestiona un país como una fábrica".

Voss explica que durante sus años de profesión llegó a aprender que "los mercados no aprenden": "He tenido a clientes que perdieron 20 millones con la crisis argentina y dos años después me volvían a suplicar por deuda argentina. Me decían que esta vez era diferente". Aun así, afirma que no le da miedo la siguiente crisis financiera.