“La Justicia es una de las instituciones más limpias de este país”

ENTREVISTA AL JUEZ BERMÚDEZ

Jordi Évole habla de la corrupción en las distintas instituciones de España. El juez Gómez Bermúdez asegura que la justicia no está contaminada, a pesar del caso de Carlos Dívar que no cree que sea un caso de corrupción porque no hay datos que sustenten esa desviación de dinero público.