“Se eligieron por un procedimiento que no se ajustaba al que tenía que ser”

Jordi Évole enseña a Jose Luis Martínez Guijarro, portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla- La Mancha una noticia con la sentencia del El TSJ de Castilla- La Mancha donde anulaba los nombramientos a dedo de puestos de asesores de confianza con los que la Diputación de Ciudad Real recolocó a seis dirigentes del PSOE a los que las elecciones autonómicas y municipales frustraron sus expectativas políticas.

Jose Luis responde con que “la Diputación de Ciudad Real es la única administración en Castilla- La Mancha que está haciendo planes de empleo para ciudadanos que están en paro”, algo que no tiene nada que ver con la noticia que le ha enseñado el presentador.

“Lo importante es la política que hace la Diputación”, comenta Jose Luis, una política que hace que “ex alcaldes del PSOE no estén en paro”, asegura Évole. “Son personas que por haber sido alcaldes no tienen por qué no desempeñar otra función”. Lo que sí es cierto, es que “el procedimiento no se ajustara a lo que tenía que ser”, reconoce el portavoz.