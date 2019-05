El vídeo inédito de la entrevista de Jordi Évole al papa en el que le confesó su intención de dejar Salvados

Jordi Évole ha anunciado que dejará de presentar Salvados en la próxima temporada y ha mostrado un vídeo en el que él mismo le confesaba al papa Francisco su intención de hacerlo para "cerrar un círculo".

"Le tengo que hacer una confesión y no se me ocurre nadie mejor con quién hacer una confesión que con usted", comenzaba Évole a explicarle al pontífice.

"Hace 11 años que hacemos este programa que se llama Salvados, empezó muy al principio haciendo un reportaje en el Vaticano, era cuando nos teníamos que colar en los sitios, no podíamos acceder a un papa ni mucho menos", continuó.

"Me da la sensación de que esta entrevista es como cerrar un circulo, se me viene por la cabeza, no que el programa se acabe, pero igual yo sí que lo dejo después de una entrevista como esta, ¿me da usted algún consejo?", preguntaba Évole a Francisco.

El papa respondió pidiéndole que no deje nunca de "ser honesto": "Si yo te di la entrevista es porque te respeto, te lo dije, nunca dejes de ser honesto, vas a ser un flor de periodista con esto".

Évole anunció en El Hormiguero que, después de 11 años al frente del exitoso Salvados dejará el testigo a otra persona para cerrar un "circulo".

Jordi Évole dejará de presentar Salvados: "Es un momento muy dulce para pasárselo a otra persona"