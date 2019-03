Andrés Perelló: "El accidente del metro de Valencia ha sido lo más grave que ha pasado ética y moralmente en la sociedad"

Andrés Perelló, exdiputado de las Cortes Valencianas por el PSPV- PSOE, explica que la Comisión de Investigación es una fase de instrucción de un juicio para esclarecer el asunto y delimitar responsabilidades políticas. La del accidente del metro de Valencia duró 4 días. "Fue la Comisión más corta de la historia parlamentaria". Comparecieron en los interrogatorios "veintitantas personas donde el 95% fueron las que el PP quisieron que fueran, el resto fueron vetados", comenta el exdiputado.

Declararon responsables y técnicos de la empresa FGV, y sostenían que el accidente "era inevitable". Andrés, entre otros, denunció que los que comparecieron traían el guion preparado, algo que Perelló puede asegurar ya que recibió una llamada de alguien de dentro de la empresa, en el que le decían que no cediera en su lucha porque tenía razón, que "habían sido preparados". Hubo un documento para ser aleccionado, con él "salvaban a la empresa y a su pellejo".

Jordi Évole pone fragmentos de la comparecencia, donde muestra que siguen el guion del documento que recibieron. Si el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps estuvo al corriente de ello, fue un "inmoral" y si no fue un "ignorante". Si actuó por ignorancia había "un cerebro" para tapar todo aquello: el conseller de Agricultura Juan Cotino que estaba en la comisión de organización de la visita del papa y dio "órdenes para que nada se perturbara".

No se asumieron responsabilidades porque no estaban conduciendo pero "tienen responsabilidad política", comenta. Se eternizó todo "por pura falta de ética política". "Se creen que las urnas a parte de legitimidad, dan la razón y no es verdad".

Jordi Évole comenta la escasez de personas que hay cada día 3 concentradas por el accidente de metro. Andrés asegura que no sólo hay que criticar al Gobierno, "hay que hacer una crítica colectiva como valencianos y como sociedad. Hay una dejación solidaria de los valencianos que nos tendríamos que hacer ver porque entonces éramos ricos y famosos. Siendo grave el despilfarro de esta Comunidad, siendo grave la corrupción, este tema del metro ha sido lo más grave que ha pasado ética y moralmente en esta sociedad".