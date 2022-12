"No perdonan que Juan Barranco sea alcalde de Madrid siendo hijo de un campesino de Jaén que se vino a la capital a ser peón de albañil. Los quieren con fortuna y con títulos, no le perdonan a Juanito que venga del pueblo, que su padre sea un trabajador, y de noche no pueden dormir porque creen que eso no puede ser de los descamisados como nosotros", así de enérgico comenzaba Alfonso Guerra uno de sus mitines en plena campaña electoral.

Unas imágenes que le ha enseñado Jordi Évole para recordarle cómo fue su paso por la política. "Lo sigo firmando, metiendo mecha y el público se levantaba. Así era continuamente", señala Guerra.

Entonces, el presentador de Salvados le pregunta si considera que esto "es populismo", pero Alfonso lo tiene claro: "Yo creo que no. Que hay una preferencia en el mando de la sociedad en general por la gente de apellidos, por la gente que tiene fortuna, eso es o que ha pasado durante siglos. Hay algunos sectores de la democracia en la que no ha entrado la sociología democrática, hay sectores que están copados por gente de rango, la gente popular no alcanza".

Jordi Évole cree que Alfonso Guerra "sería un buen coach político", por eso le muestra declaraciones de los líderes de los principales partidos para que haga una valoración".

El exvicepresidente explica que su preocupación actual es que "España está en riesgo de autodisolución. Hay grupos políticos que quiere, como llaman ellos, desconectar, fragmentar, quitarle una parte a España, por eso lo he puesto".

El exvicepresidente del Gobierno cree que Ramón Tamames o Miguel Boyer hubieran sido "grandes líderes de la derecha", pero como "no querían ser franquistas, les expulsaron a la oposición".