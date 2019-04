Votante de Le Pen: "La globalización es un caos absoluto, vivíamos mejor en los años 80 y 90"

LOS VOTANTES DE LE PEN EXPLICAN SUS MOTIVOS

Una votante de Le Pen explica en Salvados que Francia necesita "una ola que lo arrase todo, porque si no acabará como Grecia". Otro votante de Le Pen señala que "nos quieren hacer creer que no podemos sobrevivir a la globalización sin Europa": "No ha sido Europa quien nos ha salvado, al contrario, con Europa todo cuesta más caro”.