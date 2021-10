Gonzo viaja hasta Afganistán para conocer de primera mano cómo viven los afganos tras la retirada de los países extranjeros y la llegada al poder de los talibanes. En Kabul, su capital, el periodista charla con Mònica Bernabé, enviada especial del Diario 'Ara' al país y quien critica duramente la actuación internacional allí durante estos 20 años. "Deberíamos haber hecho Justicia", afirma la periodista, que señala tajante: "No se hizo nada para llevar a los tribunales a los criminales de guerra"

"Los extranjeros han fomentado una cultura de la impunidad", lamenta Bernabé, que afirma que no se habría permitido en ningún país occidental actuar de la forma en la que las potencias actuaron en Afganistán. Aunque reconoce que no sabe cuál es la mejor solución ante la situación, explica que la evacuación de los países europeos no se hizo perfectamente. Pero, ¿es viable querer imponer valores occidentales en países como Afganistán? "Se nos ha dicho que había una democracia y nunca la hubo", indica la periodista, que insiste en que las potencias han "vendido una película". Además, señala que se ha vuelto muy pesimista: "He perdido la esperanza en la comunidad internacional y en la Unión Europea", ya que, asegura, "han actuado con hipocresía".