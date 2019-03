Tita Cervera ha dicho en Salvados que "ser rico no es difícil, pero sí implica asumir las responsabilidades que significa asumir también riesgos" y ha añadido que "ser rico es una maravilla".

Preguntada por cómo se sentiría si su fortuna quedara reducida a la mínima expresión y tuviera que pasar el mes con 1500 euros, como le pasa a muchísima gente, la baronesa no ha dudado en contestar: "A mí nunca se me han caído los anillos, ni se me caerán jamás".

Carmen Cervera también ha contado qué sería aquello de lo que no podría prescindir: "De un perrito, los perritos son para mí mis mejores amigos. También querría tener un jardín para poder plantar una flor cada mañana y poder leer".

Sin embargo, cuando Jordi Évole le pregunta cuál es su último libro, Tita Cervera no ha sabido responder: "Me compro todos los días libros porque me encanta leer, pero no hay forma de leer un libro porque tengo 20.000 papeles cada día".