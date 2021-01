"En la etapa en la que estáis, en los 70, ¿se piensa más en la muerte?", pregunta Gonzo a Manuela Carmena, Miguel Ríos, Javier Clemente y Charo López. Todos ellos reflexionan en Salvados sobre el cambio que ha supuesto en sus vidas cumplir años. "Yo he empezado a pensar en la muerte hace muy poco", confiesa Charo López, que explica que para ella "es algo que está ahí, que está muy cerca" y que la "paraliza".

"No sé cómo va a ser los últimos meses, años... no sé qué decir, porque me da hasta miedo. Si voy a estar muy acompañada, si voy a estar en un hospital, si voy a estar en mi casa...", señala la actriz, que insiste en que "roda esa incógnita enorme", la "paraliza de miedo". Por su parte, Javier Clemente recuerda una frase que afirma que procura "llevarla a efecto" que es que "no te preocupes de lo que no tiene solución".

"Lo de la muerte es parecido. Yo, lo de la muerte, lo he pensado algunas veces, de ¿y si a mi ahora que voy al médico, me dice que me queda una semana?", señala el ex seleccionador nacional. Por su parte, Miguel Ríos desvela que "tenía miedo a la muerte" porque en el colegio "los curas habían enseñado que podía ir al infierno". Puedes ver sus reflexiones completas y el debate que abren sobre cómo le gustaría morir en el vídeo principal de esta noticia.