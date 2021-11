Leonor González Prieto, más conocida como 'Nené', es una jubilada de 88 años ferviente opositora a la fábrica de celulosa Ence. La mujer lleva décadas luchando contra la contaminación que la empresa realiza en su querida ría. "Nené, tienes 88 años, ¿nunca has pensado en parar?", pregunta Gonzo a la mujer, que responde tajante: "Claro, yo no voy a ser eterna. Yo me encuentro muy bien".

Pero, ¿ha valido la pena tantos años de lucha? "Yo creo que sí, yo soy una persona muy tenaz, pero claro, si creyera que no conseguía nada, nada, estaría retirada ya", explica la mujer, que afirma que ha dejado "mucha vida y amistades en el empeño". "Desearía no morirme, no morirme y para eso alargaré la vida tanto como sea posible y necesario para poder morirme tranquila viendo mi ría limpia y viendo salir ese monstruo de la ría", reflexiona en el vídeo principal de esta noticia.

Las amenazas a Nené por luchar contra la contaminación de Ence

"Tuve que dejar mi casa", desvela Nené, la líder de la lucha contra la contaminación de Ence en la ría de Pontevedra, que cuenta las amenazas de muerte que ha sufrido: "Me decían cuándo y dónde me iban a matar".