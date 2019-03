Rainer Voss: "Las multas a los bancos sólo son buenas para calmar a la gente, para el banco son como un impuesto"

Rainer Voss cuenta que nunca le "pidieron que hiciese algo poco ético" durante su etapa como banquero de inversión. Eso sí, admite que en más de una ocasión se preguntó "por qué hacen eso", en relación con alguna gestión que reportaría pocos beneficios e implicaría manipular los mercados financieros. La única respuesta "cínica" que ha encontrado ha sido que "lo hacen porque pueden hacerlo" y que "es su forma de ejercer poder".

"La banca se ha vuelto tan complicada que es virtualmente imposible de entender"

Insiste en la negar que fuera consciente de las consecuencias de sus gestiones: "Para darte cuenta tienes que entender la cadena de causa-efecto. La banca se ha vuelto tan complicada que es virtualmente imposible de entender, te diría que nadie lo entiende ya. La responsaibilidad queda vacía de contenido".

Otra peculiaridad del sector financiero es que a las entidades "no les cuesta nada crear productos nuevos de inversión": "En la banca la creación de un producto no cuesta practicamente nada. Además, no se pueden patentar en ningun lugar del mundo, que yo sepa. Cada banco puede copiarlos al día

siguiente. El mercado no te penaliza si haces un producto equivocado".

Jordi Évole se interesa por saber si las multas a los bancos tienen algún tipo de efecto disuasorio y Voss lo niega: "Sólo son buenas para calmar a la gente, para el banco es como un impuesto. El ciudadano de a pie dirá que qué bien que les multen".

Por otra parte, el exbanquero se muestra "impresionado" Estoy impresionado con lo que está pasando a nivel de regulación en Europa, ya que hasta hace poco esas normas eran inconcebibles. Sin embargo, duda de que este sea el camino a seguir: "Crear una regulación más compleja ante la cual el sistema bancario reaccionará con una evasión de la regulación aún más compleja... Es una guerra que no podemos ganar y que no deberíamos empezar".