Cuatro meses después del pacto del abrazo entre Sánchez y Rivera, que había acordado votar a favor de la investidura del socialista, algo que no salió adelante por la negativa de Podemos, se producen unas nuevas elecciones en las que ese pacto del abrazo no es posible.

"Si el pacto se llamó el pacto del abrazo, el pacto con los populares yo lo llamaría el pacto del entendimiento, de la estabilidad", recuerda Toni Roldán mientras que Juan Carlos Girauta lo define como "el pacto de Babel": "Hablábamos idiomas diferentes". Por su parte, Rafael Hernando, encargado de negociar con Cs la investidura de Rajoy recuerda el acuerdo de seis puntos que firmaron con la formación naranja: "Nosotros empezamos las conversaciones con Ciudadanos y les proponemos hacer un gobierno de coalición".

"A diferencia del acuerdo con el PSOE, este no era de gobierno, sino de investidura y tenía dos partes: una, eran seis condiciones que si no las firmaban no nos sentábamos a negociar", recuerda Girauta, que afirma cómo el PP no llevó a cabo una de las condiciones: la reforma electoral. "La reunión acabó mal, los dos somos de sangre caliente", recuerda Girauta sobre su charla con Hernando, que afirma que son "vehementes los dos". Otro de los puntos conflictivos fue el de la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. Puedes conocer más detalles de estas condiciones en el vídeo principal de esta noticia.