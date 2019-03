Pablo Iglesias: "Lo que sale caro no es atender a un sin papeles, es privatizar la Sanidad"

DESTACA QUE EL PROBLEMA DE LA SANIDAD NO SON LOS SIN PAPELES

En Salvados, Pablo Iglesias y Albert Rivera debaten sobre la Sanidad pública y de la medida del PP de no dar Seguridad Social a los inmigrantes que no tienen papeles. Una medida con la que está de acuerdo el líder de Ciudadanos porque es lo que hacen "todos los países de Europa", pero con la que discrepa el secretario general de Podemos. "Al sin papeles le ayudo porque no tiene ninguna culpa de ser pobre y no tener papeles no es un delito, es una desgracia administrativa", y añade: "Lo que sale caro no es atender a un sin papeles, es privatizar la Sanidad".