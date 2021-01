Pablo Iglesias reflexiona con Gonzo sobre el Gobierno de coalición. Aunque el vicepresidente asegura que discuten sobre muchos temas, también afirma que, por eso mismo, cree que serán "el Gobierno que más cumpla sus compromisos de en la historia de este país". "Yo prefiero preguntarle por las cosas que no han cumplido", responde Gonzo, que recuerda a Iglesias que "no han subido el salario mínimo en 2021, que era uno de las cosas que prometieron que iban a hacer".

El vicepresidente responde tajante en este vídeo donde confiesa la discusión interna en el Gobierno de coalición: "La ministra de Trabajo dice de, al menos, actualizarlo, pero la de Economía dice de congelarlo". "La ciudadanía no entiende que no podamos actualizarlo a ocho euros más al mes, a 30 céntimos al día", declara Pablo Iglesias, que afirma que "las empresas, muchas de las cuales han visto que el Ministerio de Trabajo respondía con los ERTE, podrían hacer ese esfuerzo". Incluso, el vicepresidente afirma que es un tema en el que el presidente no está de acuerdo con él.