Pablo Iglesias, sobre Cataluña: "Si esa gente quiere votar, ¡coño, votemos!"

ASEGURA NO TENER MIEDO A LA DEMOCRACIA

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado sobre Cataluña en su cara a cara con Albert Rivera: "Es absurdo que imputen a alguien por convocar un referéndum". Para Iglesias, "lo que le conviene a Mas es alguien en la Moncloa que diga 'No podéis'". Ha reconocido no tener "miedo a la democracia, y ha asegurado que en una consulta pedirán "el 'sí' a que Cataluña siga como nación dentro de España". "Hay que reformar España, pero no romperla", ha objetado el líder de Ciudadanos.