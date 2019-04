Naomi Klein: "No me gusta la gente que va por ahí difundiendo desesperanza porque es contagioso"

LA REFLEXIÓN FINAL DE KLEIN

La periodista y escritora Naomi Klein explica en Salvados que si no tuviese un atisbo de esperanza "probablemente no escribiría ni libros ni daría conferencias". Dice que no le ve sentido "a difundir desesperanza" sobre el cambio climático y que si llegas a tenerla "te tienes que poner en cuarentena a ti mismo".