Gonzo pregunta a María Galiana por los entresijos de 'Cuéntame' tras años grabando con un equipo: "Los que siempre habéis estado ahí, por ejemplo, sois tú, Imanol Arias y Ana Duato, después de 20 años, ¿los consideras como de la familia?".

"No, como de la familia no", afirma tajante la actriz, que aunque reconoce que son muy amigos también confiesa que fuera de la grabación de la serie no tienen relación. Puedes ver su explicación al completo en el vídeo principal de esta noticia.

¿Teme que entren en prisión por sus problemas con Hacienda?

María Galiana charla en este vídeo con Gonzo sobre lo que realmente piensa de los problemas con Hacienda de sus compañeros de 'Cuéntame', Imanol Arias y Ana Duato.