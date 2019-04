Maduro y las comparaciones con su antecesor: "No veo a Chávez como una sombra, lo veo como inspiración"

MADURO, ¿APOYADO IGUAL QUE CHÁVEZ?

Nicolás Maduro rememora el momento en el que aseguró que un "pajarito" se le apareció hablando por Chávez y señala que "eso solo lo pueden entender quienes creen profundamente en dios". Preguntado por Évole sobre si estaría orgulloso de él, Maduro asegura que está comprometido con su legado: "No puedo opinar por él, no se me ha aparecido más".