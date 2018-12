Alberto Bayona recuerda en Salvados una de las "broncas" que recibió en el banco al no cumplir uno de los objetivos marcados. Asegura que en ese momento no le afectó demasiado, pero cuando compartió esa charla con sus compañeros, salieron a la luz algunas confesiones: "El otro día hablando por teléfono me puse a llorar y no podía ni contestarle", comentaba uno de ellos; "Yo algunas veces me he metido en el baño a llorar también", añadió otro.

Bayona asegura a Évole que viendo cómo sufrían sus compañeros, él tuvo claro que "algo no se estaba haciendo bien".

La dura crítica de un extrabajador del sector a la banca: "Se han deshumanizado, no nos ven cómo personas sino como objetos para un fin"

Alberto Bayona trabajó 17 en la banca. Su historia es un cuento con final feliz: ahora es profesor y dejó el sector. En este vídeo cuenta su experiencia y la opinión que tiene de cómo trabajan los bancos.

Las malas prácticas de los bancos contadas por un extrabajador: "Vendimos cosas sin ser conscientes de lo que ofrecíamos"

Las preferentes son sólo uno de los muchos productos de los bancos que están siendo investigados por ilegales. Un extrabajador cuenta cómo vendía estos productos y qué información tenían ellos de los mismos.