Juan Luis Cebrián: "Quizás hemos sido poco críticos con los grandes empresarios"

DEFIENDE LAS CRÍTICAS DE EL PAÍS A FRAGA

El presidente de Prisa explica en Salvados que "probablemente" han sido "más críticos con los políticos que con los empresario". Respecto a sus afirmaciones en 2008 en las que decía que "no habrá periódico independiente que no sea rentable", afirma que a 'El País' no le pasa "porque es rentable".