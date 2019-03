Jordi Évole: "En este cara a cara no se ha pactado nada. Ni quién se sienta a mi izquierda o a mi derecha"

IGLESIAS A LA DERECHA DEL PRESENTADOR, RIVERA A LA IZQUIERDA

Pablo Iglesias, Albert Rivera y Jordi Évole llegan al bar que hace de plató para el cara a cara entre el líder de Podemos y el líder de Ciudadanos. Antes de arrancar el debate, y con un café con leche en la mano, el presentador de Salvados y moderador del encuentro aclara que no hay nada pactado. "Por no pactarse no se ha pactado quién se sienta a mi izquierda o a mi derecha", comenta el periodista.