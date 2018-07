RESALTA QUE "UN PSICÓLOGO NO ES COMO UN DENTISTA, NO PUEDE ARREGLARTE CUALQUIERA"

El cantante y compositor Iván Ferreiro destaca a Jordi Évole en Salvados que no cree que en la Seguridad Social haya las medidas suficientes para ayudar a superar una depresión: "Mi médico me decía que si venía por mi seguro privado me atendía 15 minutos, pero si lo hacía por la Seguridad Social me atendía seis".