LA POLÍTICA DE CIUDADANOS LE PIDE QUE EXPLIQUE LO QUE HARÁ ERC SI VUELVE A GOBERNAR

La candidata de Ciudadanos a las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, critica a Marta Rovira en Salvados la falta de propuestas políticas de ERC para Cataluña: "No me extraña que no hayáis presentado el programa. Decís que restableceréis las instituciones cuando sois vosotros los que habéis cerrado el Parlament y os habéis cargado la autonomía de Cataluña".