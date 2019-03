Iñaki Rekarte: "El punto de inflexión es cuando nace mi hijo"

REKARTE ASEGURA HABER CAMBIADO DE POSTURA EN LA CÁRCEL

El ex miembro de la banda terrorista ETA narra cómo vivió en la cárcel los días posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco: "Todo el mundo estaba en contra, fueron unos días muy duros. Yo no quería que lo mataran, yo pensaba que no lo matarían. A mí eso me sonaba a la pataleta, como decir 'cojo al primero que pillo, pido un imposible y encima le doy dos tiros'. Cualquier persona inteligente, que igual es mucho decir, no lo hubiera hecho porque para ellos es contraproducente al final. A partir de ahí a mucha gente se le revolvió el estomago". Iñaki Rekarte explica cuádo se dio el cambio definitivo en su postura: "El momento que hago click y digo 'a tomar por culo' es cuendo nace mi hijo. Te empiezas a preguntar qué pensara tu hijo de ti. No es fácil salir de esa lógica en la que estás metido. Es como si tuviera que salir de una secta".