Evo Morales: "En el Gobierno, ninguna familia de Evo se mete"

EL PRESIDENTE DE BOLIVIA HABLA DE SU ENTORNO

Evo Morales viaja con Jordi Évole en su helicóptero. El presidente de Bolivia va a jugar al fútbol sala, a sus 55 años: "Este año cumplo 56", le aclara a Évole. El motivo de la visita a Saipina, es la inauguración de un polideportivo. El presentador le cuenta que muchos hablan bien de él, pero no tanto de su entorno. Aún así, Morales confiesa no desconfiar de su entorno, y que además, no hace favoritismos a la hora de gobernar: "Antes, el presidente hacía a sus hijos diputados, al hermano contralor y al yerno dueño del palacio. Yo no", desvela.