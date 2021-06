Joan Gaspart y Augusto César Lendorio, juntos en una mesa para debatir de fútbol y sus cambios de sistema. Gonzo ha preguntado a ambos en Salvados por el fichaje que les enfrentó a ambos: el de Rivaldo, que estando en el Real Club Deportivo de la Coruña se fue al Fútbol Club Barcelona instantes antes de que se cerrase la lista para inscribir jugadores en la Liga de Campeones. ¿Cómo lo vivieron? Lendoiro recuerda que ese día le llamaron de la SER para informarle de que el Barça quería a Rivaldo, y se sorprendió.

Tras un partido, los jugadores marcharon al vestuario y allí habló Lendoiro con su estrella: "Me dicen la oferta que tenía del Barça, y le dije: 'No puedo'. Porque siempre mantuvimos que, como mucho, pagábamos 1.000.000 o 1.200.000 dólares, o euros netos. Y las cantidades de las que me habló eran desorbitadas", ha confesado el exdirigente del Depor. Una cuestión que ha llevado a Gonzo a preguntar a Gaspart, por entonces presidente del club azulgrana, si está dispuesto a pedirle disculpas a Lendoiro por ese fichaje.