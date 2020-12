José Luis Ábalos pide en Salvados "no naturalizar" el acoso a los políticos. "Me sorprende lo mucho que lo estamos naturalizando", confiesa a Gonzo, algo que cree que no es bueno "para la sociedad y para la civilización".

Irene Montero diferencia los escraches del "acoso" que afirma haber sufrido. "No son escraches, es acoso. La diferencia más importante es la duración; esto lleva ocurriendo durante siete meses. En nuestro caso el objetivo es: 'No voy a parar hasta que te vayas de tu casa, de tu país y te vayas a Venezuela'".

Ábalos, que se muestra en contra del "combate personal" y que distingue "una acción individualizada" de "una campaña sistemática", cree que estas protestas están organizadas.