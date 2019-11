Ahora, Ibrahim es mayor de edad y trabaja como educador. Pero este no lo ha tenido nada fácil. Cuenta su historia a Gonzo en Salvados. la de un menor de 15 años que llegó no acompañado a España y que tuvo que sobrevivir viviendo en la calle.

Preguntado por Gonzo sobre qué le parece la palabra 'mena', el término que se usa para denominar a los menores no acompañados que llegan a España, el joven lo tiene claro: "Es un tema que me pone los pelos de punta, porque esta palabra te acompaña como si fuera un segundo apellido. Cuando llegas aquí,te la colocan. Yo me llamo Ibrahim Zaitar y ese es mi apellido, no es Ibrahim Zaitar Mena".

Además, Ibrahim cuenta a Gonzo en este vídeo cómo fue su primera día en nuestro país, donde llegó, incluso, a vivir en la calle hasta que se entregó a los Mossos. "Me ficharon como si fuera un delincuente", critica.

Por último, Ibrahim consuela en este vídeo a un menor no acompañado que vive en La Purísima, el centro de Acogida en Melilla, y que se derrumba al contar cómo se escapa hasta una chabola para no sufrir las condiciones del centro.