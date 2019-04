LAMENTA QUE ACUSAN DE "TRAIDORES" A LOS QUE HABLAN

Jordi Évole analiza con varios venezolanos en Salvados sobre su país: "Hugo Chávez politizó a la sociedad, la puso a discutir y, por eso, hay tanta crítica. Me enseñaste a leer y ahora no quieres que lea, cuando lo hago me acusas de traidor, eso es lo que no acepto, si me enseñaste a hablar y leer, permíteme hacerlo", destaca uno de ellos.