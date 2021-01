"Usted ha llegado a fiscal del Tribunal Supremo, un puesto importante, de lo mejorcito a lo que se puede aspirar, ¿lo hizo con padrinos políticos?", pregunta Gonzo a Salvados Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Viada afirma de manera rotunda que "no" y, para muestra, cuenta al periodista en este vídeo de Salvados cómo durante años estuvo en "una lista negra".

"Cuando yo estaba en Anticorrupción, un alto cargo del Ministerio de Justicia me llamó a su despacho. Pensé que era para una cosa buena y resulta que no era así, era para pedirme un favor que yo juzgué que era un favor indecente", explica Viada, que afirma que se negó "a hacer eso". "Unos meses después, un nombramiento mío llegó al Ministerio, propuesto por la Fiscalía General y entonces, bloquearon el nombramiento, lo tuvieron durante un año guardado en un cajón", confiesa el fiscal del Supremo, que recuerda cómo a "los cinco o seis meses", comprendió que "era una venganza" por no haberse "comportado bien para ellos".

"Lo cajonearon durante un año, llamaba me decían que 'todavía no'. Al cabo de cinco o seis meses fue cuando inicié los trámites para irme fuera de España, porque vi que esto estaba muy fastidiado", señala Viada. Además, el actual fiscal del Tribunal Supremo destaca a Gonzo cómo estando en La Haya cambió el Gobierno del PP por el PSOE y, por tanto, "cambiaron los vetos": "Al cambiar el Gobierno ya no estaba en la lista negra". Puedes ver toda confesión en el vídeo principal de esta noticia.