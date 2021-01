"Se ha dicho que la salida del rey emérito fue una imposición del Gobierno, ¿es verdad?, ¿qué pasó exactamente?, ¿me lo puedo explicar?", pregunta Gonzo a Pablo Iglesias en Salvados. El vicepresidente del Gobierno analiza en este vídeo las irregularidades del rey Juan Carlos y la confrontación de opiniones dentro del Gobierno de coalición sobre investigar al emérito.

"¿Y qué ha pasado en estas últimas horas para que los dos partidos de Gobierno hayan vuelto a colisionar por esta cuestión, que ustedes propongan una investigación en el Congreso y que el PSOE les diga que no?", pregunta Gonzo a Iglesias, quien afirma que "en este caso no concebía que pudieran decir que no". Pero lo hicieron. En el vídeo principal de esta noticia el vicepresidente del Gobierno explica al detalle cómo "pensaba que el PSOE iba a decir que si los letrados dicen que esto jurídicamente es viable, que se investigara" . Por todo ello, denomina al partido con el que Gobierno de "monárquico".