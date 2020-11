"¿Reciben ustedes muchas presiones?", pregunta Gonzo a Yolanda Díaz, quien se sincera en Salvados: "Sí, de las multinacionales sin lugar a dudas directamente por tierra, mar y aire". "Son gente civilizada, pero son presiones y eso no es muy democrático", responde tajante la ministra de Trabajo, que explica en este vídeo a Gonzo cómo consigue una empresa presionar a todo un Ministerio y Gobierno que intenta regularla.

Yolanda Díaz confiesa que incluso estas empresas "llaman a miembros del Gobierno y a sindicatos". "Igual que intentan acercarse a mí, lo hacen a todo el mundo. Y operan y buscan... tienen mucho dinero", señala Díaz, que destaca que "es un disparate, que no puede ser". Eso sí, la ministra de Trabajo lo tiene claro: "No me siento nada presionada".