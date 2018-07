CONFIRMA QUE EN EL PRIMER JUICIO NO RECONOCIÓ "NADA"

Jordi Évole pregunta al autor confeso del asesinato Santiago Brouard, Rafael López Ocaña, en Salvados cómo los investigadores llegaron hasta él tras cinco años. "No me cabía en la cabeza delatar a nadie, si estás en ese mundo tienes que apechugar", destaca López Ocaña tras afirmar que en el primer juicio no reconoció nada.